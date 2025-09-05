Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится. Когда нет — не получаю удовольствия»

"Я воодушевлен и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями.
Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой.
Когда я чувствую себя хорошо — мне это нравится. Когда нет — я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать [в сборную], если чувствую себя плохо.
Посмотрим. Я еще не принял решения относительно чемпионата мира.
Я завершу этот сезон, проведу предсезонку. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Надеюсь, хорошо завершу этот сезон в МЛС, затем проведу хорошую предсезонку, после чего приму решение", — сказал Лионель Месси.