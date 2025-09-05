Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2

Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится. Когда нет — не получаю удовольствия»

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Я воодушевлен и мотивирован играть. Как я всегда говорю, я иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями.

Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой.

Когда я чувствую себя хорошо — мне это нравится. Когда нет — я не получаю удовольствия, поэтому предпочитаю не приезжать [в сборную], если чувствую себя плохо.

Посмотрим. Я еще не принял решения относительно чемпионата мира.

Я завершу этот сезон, проведу предсезонку. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Надеюсь, хорошо завершу этот сезон в МЛС, затем проведу хорошую предсезонку, после чего приму решение", — сказал Лионель Месси.