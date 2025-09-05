Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме — думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»

— Как оцените матч, что не получилось?
— Не то что хотели увидеть.
— Худший первый тайм?
— 100%, что нет. Надо учитывать силу Иордании. В пятерку точно входит, если брать тех, с кем мы играли в последние годы.
Мы слишком академично играли в первом тайме, думали, что обыграем и так. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий при наших атаках. Второй тайм сыграли лучше.
— Почему замены на 60‑й минуте были?
— Потому что запланировано было так. Через два дня на третий игра с Катаром, и это не слабее соперник, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
0:0 у России с Иорданией. Во многом были даже хуже.