Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме — думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»

Команды сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

— Как оцените матч, что не получилось?

— Не то что хотели увидеть.

— Худший первый тайм?

— 100%, что нет. Надо учитывать силу Иордании. В пятерку точно входит, если брать тех, с кем мы играли в последние годы.

Мы слишком академично играли в первом тайме, думали, что обыграем и так. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий при наших атаках. Второй тайм сыграли лучше.

— Почему замены на 60‑й минуте были?

— Потому что запланировано было так. Через два дня на третий игра с Катаром, и это не слабее соперник, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

0:0 у России с Иорданией. Во многом были даже хуже.