Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть — травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС — это наша цель»

Нападающий сборной Аргентины сделал дубль в матче против команды Венесуэлы (3:0) в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Заключительный матч в рамках отбора на чемпионат мира аргентинская команда проведет на выезде против сборной Эквадора.

"Я поговорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил дать мне отдохнуть. Я восстанавливаюсь после травмы.

Сейчас я в порядке, но мы предпочли пропустить следующий матч, чтобы я мог подготовиться к предстоящим играм — это важно. Мы играем в МЛС — это наша цель. Надеюсь, все будет хорошо.

У меня была травма, из-за которой я не мог играть 15 дней. Она сбила мой ритм, я снова чувствовал себя некомфортно. Надеюсь, я хорошо завершу этот сезон и хорошо начну предсезонку", — сказал Лионель Месси.