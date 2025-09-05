Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2

«Карпин — не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из “Ростова”. Попов о “Динамо”

«Динамо» под руководством тренера набрало 8 очков в 7 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Московское «Динамо» никак не встанет на победные рельсы с главным тренером Валерием Карпиным. Что происходит с командой?

— Могу повториться, что Карпин — не тренер, а менеджер — это разные позиции.

— Многие игроки ему знакомы по сборной. Почему у них получается такой рассинхрон?

— Значит, он не может правильно донести свои мысли до футболистов. Это нормальная ситуация, не все способны так работать.

Сейчас ему особенно тяжело, потому что при работе в сборной у него будут мысли об игре «Динамо», а сама команда сейчас вообще без него — как беспризорники.

Может быть, Карпин, конечно, каждый день туда-сюда ездит, но это не дело. Думаю, что он в конечном счете выгорит.

— Нет у вас ощущения, что он все-таки тренер, подходящий для средних команд, а не больших?

— Естественно это все связано, ведь в «Ростове» у него не было особо больших результатов, поэтому как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея?

Команда выше четвертого места не занимала. Поэтому было странно, когда оттуда привезли футболистов в «Динамо». Это очень опасно.

— А в чем опасность? Получается, что игроки не соответствуют уровню клуба?

— На данный момент — да.

Здесь и сейчас они не смогут дать результат, потому что им надо развитие, потому что они недавно перешли из «Ростова», который играл, как придется, а тут надо на всех тренировках выходить и думать только о победе. Чемпионские команды создаются только так.

Игроки должны быть готовы выгрызать мяч, забивать голы и доминировать. Психологически это сложно, возможно, у футболистов будет долгая адаптация к этому, — сказал бывший полузащитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов.