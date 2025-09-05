Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2

Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл — и сразу увольнять?»

В этом сезоне «Динамо» под руководством специалиста одержало две победы в семи матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Бело-голубые находятся на девятой позиции в турнирной таблице, набрав восемь очков.

«Лимит доверия в Валерию Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там — и его сразу увольнять? Пускай работает», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.