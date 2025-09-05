Луис Энрике: «Анчелотти — выдающийся тренер, много побеждавший на международном уровне. Было важно знать, что он меня похвалил»

Представляющий «Зенит» футболист сначала ассистировал Лукасу Пакета, а затем поучаствовал в голе Бруно Гимараэса.
— Как прошло ваш первое взаимодействие с Карло Анчелотти?
— Не сказать, что контакт был на 100 процентов, но было очень важно знать, что он меня похвалил. Он выдающийся тренер, много побеждавший на международном уровне.
Я доволен игрой в этом матче, потому что помог команде. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе в матчах и на тренировках, — сказал Луис Энрике.
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом — силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили».