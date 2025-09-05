Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% — заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя — нам конец»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.31
П2
2.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.21
П2
7.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.07
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.24
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.38
П2
1.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.00
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.77
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.84
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
2
:
Германия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
0
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Нидерланды
1
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
6
П1
X
П2

Нагельсманн о Германии: «Уже не можем играть только на 80% — заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол. Не сможем добиться нужного настроя — нам конец»

Немецкая национальная команда проиграла сборной Словакии (0:2) в матче квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Я не в растерянности. Не собираюсь никого разоблачать. Я разберусь со всем внутри команды. Я не в тупике, нет.

Если начать с самых простых вещей, например, эмоций, то соперник в этом был намного лучше нас с первой до последней минуты. Это факт.

Как ни странно, более заряженный соперник сразу показывает более качественный футбол, чем мы.

Сейчас мы не можем с такими соперниками быть полными уверенности и играть только на 80 процентов.

Если мы не сможем добиться нужного эмоционального настроя, то нам конец. Качество игры в таком случае уже не имеет значения", — сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Казахстан и Германия валятся, Грузия чуть не спаслась с 0:3. Главное в отборе на ЧМ.