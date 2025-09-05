Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.07
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.68

Почеттино о Месси в «ПСЖ»: «Он приехал без предсезонки, после сильного эмоционального удара, обстановка была враждебной. Ему было непросто»

"В случае с Лео во Франции была очень враждебная обстановка. Он приехал без предсезонной подготовки, после сильного эмоционального удара, и это было непросто. По крайней мере мне было больно это видеть, потому что атмосфера не благоприятствовала ему — она была очень агрессивной.

Источник: Спортс"

И все же я был рад, что он был в моей команде«, — сказал бывший главный тренер “ПСЖ” в подкасте El Cafelito.