И все же я был рад, что он был в моей команде«, — сказал бывший главный тренер “ПСЖ” в подкасте El Cafelito.
Почеттино о Месси в «ПСЖ»: «Он приехал без предсезонки, после сильного эмоционального удара, обстановка была враждебной. Ему было непросто»
"В случае с Лео во Франции была очень враждебная обстановка. Он приехал без предсезонной подготовки, после сильного эмоционального удара, и это было непросто. По крайней мере мне было больно это видеть, потому что атмосфера не благоприятствовала ему — она была очень агрессивной.