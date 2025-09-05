Ричмонд
Артем Дзюба: «Дождались возвращения КХЛ и сразу потрясающий матч — дерби в Питере. “Шанхай” против СКА. Мне кажется, лучше не придумать»

В это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс». Команду возглавил Жерар Галлан.

Источник: Sports

Первый матч в сезоне «Шанхай» проведет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге против СКА под руководством тренера Игоря Ларионова. Игра состоится 6 сентября.

«Ну что, дождались возвращения КХЛ и сразу потрясающий матч — дерби в Питере. Новая команда. 6 сентября в 17:00 “Шанхай Дрэгонс” против СКА. Мне кажется, лучше не придумать матча.

Приходите все поддержать, поболеть, посмотреть. Новая команда, новый амбициозный проект. И СКА, который с Игорем Профессором Ларионовым будет противостоять.

Мы увидим, что из себя представляют эти две команды, которые будут биться за победу«, — сказал футболист “Акрона” Артем Дзюба.

