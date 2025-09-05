Первый матч в сезоне «Шанхай» проведет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге против СКА под руководством тренера Игоря Ларионова. Игра состоится 6 сентября.
«Ну что, дождались возвращения КХЛ и сразу потрясающий матч — дерби в Питере. Новая команда. 6 сентября в 17:00 “Шанхай Дрэгонс” против СКА. Мне кажется, лучше не придумать матча.
Приходите все поддержать, поболеть, посмотреть. Новая команда, новый амбициозный проект. И СКА, который с Игорем Профессором Ларионовым будет противостоять.
Мы увидим, что из себя представляют эти две команды, которые будут биться за победу«, — сказал футболист “Акрона” Артем Дзюба.
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.Читать дальше