Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
48.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.23
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

Скалони о Месси после 3:0 с Венесуэлой: «Он не поедет в Эквадор. Лео был уставшим и его стоило заменить, но из-за эмоциональности матча он этого не сделал»

Аргентина разгромила Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. Месси провел, возможно, последний домашний матч за сборную и сделал дубль. В следующем туре Аргентина сыграет с Эквадором.

Источник: Спортс"

"По игре Лео мало что можно сказать… Он не поедет в Эквадор, Лео выглядел уставшим и должен был быть заменен, но не сделал этого из-за эмоциональности матча и потому, что мы уже заранее договорились, что он проведет всю игру.

Он был сильно перегружен после матча, так что в Эквадор он не поедет, и, думаю, он заслужил провести несколько дней со своей семьей".

О слезах Месси перед матчем.

"Что Лео был взволнован — мне сказали об этом позже. Здорово, что это произошло. Очень трудно удержаться там, где мы сейчас, в такой прекрасной и позитивной ситуации. Я только что говорил, что мне не нравится оглядываться назад, но если я это сделаю, то начинаю думать о том, через сколько всего пришлось пройти, чтобы люди могли наслаждаться этим. Хотелось бы, чтобы это продолжалось…

Мы поддерживаем определенный уровень, и пусть это доставляет радость, но в какой-то момент это закончится. Надеюсь, что люди будут и дальше поддерживать нас так же", — сказал главный тренер сборной Аргентины.