Александр Черников: «С семи лет симпатизировал Роналду, в 9−10 начал болеть за “Барселону” и Месси. У Криштиану меньше таланта, но более усердная работа. А Лео — одаренный»

— С Аргентиной. Я болел за нее на чемпионате мира. Также с Португалией хотелось бы сыграть. Я могу перечислить все топ-сборные. Но если выделять, то это Аргентина.
— Чем она привлекает?
— Мне нравятся многие игроки этой сборной, плюс сама игра. У них команда, как семья, — все друг за друга. Это видно невооруженным глазом, если посмотреть их матчи. И стиль игры импонирует: агрессивный, атакующий.
— Кто самый топовый игрок сборной Аргентины, помимо Месси?
— Выделю столпа обороны Отаменди, Фернандеса, Де Поля и Альвареса. Я давно симпатизирую Аргентине. Болею за Месси и «Барселону». Когда Месси играл в «ПСЖ», я переживал за него там. Сейчас слежу за «Интер Майами». Там Лионель играет уже на классе, наслаждается жизнью, футболом. Статистика у него такая же сумасшедшая. Плюс там он уже выиграл два титула.
— С какого возраста следите за ним?
— С семи лет симпатизировал Криштиану Роналду, а в девять — десять начал болеть за «Барселону» и Месси, когда мне понравилась игра этой команды. А так, я восхищаюсь обоими этими футболистами и уважаю их.
— Согласны с тем, что Месси — это больше талант, а Роналду — кропотливая работа?
— Да. Месси тоже упорно трудится. Но у Криштиану физическая работа совсем на другом уровне. У него меньше таланта, но более усердная работа. А Месси — одаренный, — сказал полузащитник «Краснодара».