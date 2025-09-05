Александр Черников: «С семи лет симпатизировал Роналду, в 9−10 начал болеть за “Барселону” и Месси. У Криштиану меньше таланта, но более усердная работа. А Лео — одаренный»

— Выделю столпа обороны Отаменди, Фернандеса, Де Поля и Альвареса. Я давно симпатизирую Аргентине. Болею за Месси и «Барселону». Когда Месси играл в «ПСЖ», я переживал за него там. Сейчас слежу за «Интер Майами». Там Лионель играет уже на классе, наслаждается жизнью, футболом. Статистика у него такая же сумасшедшая. Плюс там он уже выиграл два титула.