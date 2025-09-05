Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
П1
3.41
X
3.33
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
П1
1.42
X
4.93
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
П1
1.19
X
7.75
П2
20.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
П1
1.55
X
4.10
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
П1
1.47
X
4.45
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
П1
10.25
X
5.40
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
П1
6.00
X
4.10
П2
1.56
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
П1
1.07
X
16.00
П2
54.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
П1
16.00
X
6.69
П2
1.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

«Шоу должно продолжаться, гном ?». Отаменди выложил фото с Месси после матча с «Венесуэлой»

Аргентинская сборная разгромила Венесуэлу (3:0) в матче отбора ЧМ-2026. 38-летний Месси провел, возможно, последний домашний матч за сборную и сделал дубль.

Источник: Спортс"

После матча Отаменди выложил фотографию, на которой он обнимает Лионеля.

«Шоу должно продолжаться, гном ?», — написал защитник сборная Аргентины и «Бенфики».

Фото: instagram.com/nicolasotamendi30.

Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину.

Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится, когда нет — не получаю удовольствия».