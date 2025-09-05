«Шоу должно продолжаться, гном ?». Отаменди выложил фото с Месси после матча с «Венесуэлой»

После матча Отаменди выложил фотографию, на которой он обнимает Лионеля.
«Шоу должно продолжаться, гном ?», — написал защитник сборная Аргентины и «Бенфики».
Фото: instagram.com/nicolasotamendi30.
Месси едва сдерживал слезы на разминке перед матчем с Венесуэлой. Эта игра может стать заключительной домашней для Лео за Аргентину.
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится, когда нет — не получаю удовольствия».