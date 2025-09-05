Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Словения
1
:
Швеция
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
5.50
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
4
:
Косово
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Греция
5
:
Беларусь
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Исландия
4
:
Азербайджан
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Молдавия
0
:
Израиль
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.70
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Черногория
0
:
Чехия
1
Все коэффициенты
П1
60.00
X
6.40
П2
1.17

«Аль-Иттихад» за 34,5 млн евро купил вингера «Браги» Рожера после отказа «Зенита» продать Педро

«Брага» объявила, что продала вингера сборной Португалии U21 за 34,5 млн евро, из которых 2,5 млн — бонусная часть.

Источник: Спортс"

Рожер провел 127 матчей за португальский клуб и забил 15 голов. Подробно со статистикой воспитанника «Браги» можно ознакомиться здесь.

Сообщалось, что 19-летний футболист рассматривался как альтернатива главной цели — Педро дос Сантосу из «Зенита». Петербуржцы отказались продавать своего футболиста до зимы.

