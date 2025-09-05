«Аль-Иттихад» за 34,5 млн евро купил вингера «Браги» Рожера после отказа «Зенита» продать Педро

Рожер провел 127 матчей за португальский клуб и забил 15 голов. Подробно со статистикой воспитанника «Браги» можно ознакомиться здесь.
Сообщалось, что 19-летний футболист рассматривался как альтернатива главной цели — Педро дос Сантосу из «Зенита». Петербуржцы отказались продавать своего футболиста до зимы.
