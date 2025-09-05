Ричмонд
Владислав Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»

"Редко встретишь таких трудолюбивых игроков, как Вахания. Поэтому многие карьеры так и не сложились.

Источник: Спортс"

Помните великого Скроботова, который в 17 лет забил победный гол в ворота «Динамо»? Знаете, что о нем Манчини говорил? «Это игрок сборной. Смотрите, кого я вам открыл». Знаете, где он сейчас? В «Амкале».

Виделись недавно. Говорит: «Николаич, у меня все хорошо. Мне до тренировки надо ехать 30 минут, я живу в Москве». И ключевое: «Я тренируюсь всего 5 раз в неделю». Всего. Пять. Раз. Понимаете, человек доволен, что у него всего 5 раз тренировки. Знаешь, сколько Скроботову лет? 25. Я не в обиду ему говорю все это, он выбрал свою стезю, играет в медиакоманде. А мог играть в сборной.

Я лучше буду смотреть на иностранцев, которые хотят играть и могут составить конкуренцию, чем на русских, которые не хотят тренироваться. Не хочу, чтобы уровень нашего чемпионата упал совсем до плинтуса. Я играл в 90-х и помню, как уровень лиги с каждым годом все падал и падал«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” и ЦСКА.

Скроботов выступает за «Амкал» в WINLINE Медиалиге. В составе медиакоманды защитник стал чемпионом МФЛ и выиграл Кубок Лиги. Недавно появилась информация, что футболистом интересуется «Черноморец».

«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита».