Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Словения
1
:
Швеция
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
1.87
П2
3.37
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
4
:
Косово
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Греция
5
:
Беларусь
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Исландия
4
:
Азербайджан
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Молдавия
0
:
Израиль
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Черногория
0
:
Чехия
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
6.40
П2
1.18

Угаров про Энрике: «Почему в “Зените” не играет, но в сборной Бразилии он один из лучших? Если его покупают за 35 млн евро, он должен играть в старте. К тренеру вопросы»

Вингер вышел на замену в матче Бразилии с Чили и отметился голевым пасом.

Источник: Спортс"

"Если тренер такого уровня похвалил Энрике за его игру, то это оправданно. Но я не могу поспорить с Анчелотти, потому что не следил за его игрой за сборную Бразилии. Осуждать мнение тренера, который выиграл все на клубном уровне, не имеет никакого смысла. Если он так лестно отозвался, то этим словам надо доверять.

Мне приятно, что Анчелотти отметил футболиста «Зенита». Но вопрос в другом: почему в России его никто не отмечает? Он не играет сейчас за «Зенит». Сколько матчей он сыграл в РПЛ с начала чемпионата? Мало…

Это вопрос к тренерскому штабу: почему у нас Энрике не играет, но в сборной Бразилии он один из лучших? Если его покупают за 35 млн евро, то такой футболист должен играть в стартовом составе.

Вопрос к тренерам: почему он не играет и находится в плохом состоянии? Это вопрос уже не к футболисту, а к тренеру, скорее всего. У меня у самого вопросы, почему так происходит«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.