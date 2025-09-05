Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты — игрок другого уровня»

На медиафутбольном уровне, игроки которые недавно завершили карьеру, такие как Мацей Рыбус или Брайн Идову, так не выделяются, как выделяешься ты. В этом финале, ты был игроком принципиально другого уровня, который все время делал разницу, постоянно создавая остроту с фланга. Поэтому сегодня ты объективно лучший игрок в МФЛ", — заявил бывший тренер сборной России.
В финале МФЛ-6 «Амкал» с Жабборовым в составе, обыграл «Броуков» (2:0).
Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.
В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 — выиграл молодежный Кубок Азии.
