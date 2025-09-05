Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты — игрок другого уровня»

«Я в этом году сидел в аэропорту, и мы с Олегом Веретенниковым — это очень известный российский футболист — смотрели ваш финал против “Броуков”. Там были две команды и один игрок другого уровня — это ты.

Источник: Спортс"

На медиафутбольном уровне, игроки которые недавно завершили карьеру, такие как Мацей Рыбус или Брайн Идову, так не выделяются, как выделяешься ты. В этом финале, ты был игроком принципиально другого уровня, который все время делал разницу, постоянно создавая остроту с фланга. Поэтому сегодня ты объективно лучший игрок в МФЛ", — заявил бывший тренер сборной России.

В финале МФЛ-6 «Амкал» с Жабборовым в составе, обыграл «Броуков» (2:0).

Шах отстранен от профессионального футбола на 4 года. Допинг-проба Жабборова показала положительный результат после четвертьфинального матча кубка Азии U-20 против Австралии в апреле 2023 года.

В 19 лет вингер стал чемпионом Узбекистана, в 20 — выиграл молодежный Кубок Азии.

В «Амкале» — талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг.