Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Майкл Оуэн: «Я стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет — такого больше не повторится! В 26 мне уже было стыдно носить футболку со своей фамилией, я был на спаде, когда получил “З

— 17-летний, 18-летний, 19-летний Майкл Оуэн, играющий в полную силу, — на каком месте он был бы среди лучших молодых игроков за последние 10−15 лет, таких как Холанд, Мбаппе, Рэшфорд в этом же возрасте? Ямаля не берем, он аномалия.

Источник: Спортс"

— Люди могут взглянуть на то, как я играл в 26 лет, и сказать: «Эти футболисты намного лучше него». Да, я знаю. У меня к тому моменту мышцы задней поверхности бедра были разорваны пополам. Мне самому было стыдно носить футболку со своей фамилией, когда мне было 26 и больше. Со мной к тому моменту было покончено. Я уже давно был на спаде. Я выиграл «Золотой мяч», когда уже шел спад. Это был серьезный спад. В 19 лет мышцы порвались пополам.

Но если говорить про период с семи до 19 лет — я не уверен, что был кто-то лучше меня. Было всего несколько таких игроков. Что делал Роналдо в 17, 18 лет — боже мой! Я играл против Тьерри Анри, между нами был год или два разницы, и он не делал того, что делал я.

В 17 лет я стал лучшим бомбардиром АПЛ — такого больше никогда не повторится! И в 18, дважды. Но все помнят только то, как я играл в 31, 32 года. Но я к тому моменту уже ничего не мог делать«, — сказал экс-форвард “Ливерпуля” в интервью Рио Фердинанду.