Майкл Оуэн: «Я стал лучшим бомбардиром АПЛ в 17 и в 18 лет — такого больше не повторится! В 26 мне уже было стыдно носить футболку со своей фамилией, я был на спаде, когда получил “З

— Люди могут взглянуть на то, как я играл в 26 лет, и сказать: «Эти футболисты намного лучше него». Да, я знаю. У меня к тому моменту мышцы задней поверхности бедра были разорваны пополам. Мне самому было стыдно носить футболку со своей фамилией, когда мне было 26 и больше. Со мной к тому моменту было покончено. Я уже давно был на спаде. Я выиграл «Золотой мяч», когда уже шел спад. Это был серьезный спад. В 19 лет мышцы порвались пополам.