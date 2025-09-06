Ричмонд
Суареса дисквалифицировали на шесть матчей Кубка лиг за плевок в соперника

Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей Кубка лиг за плевок в соперника.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» уругваец Луис Суарес дисквалифицирован на шесть матчей Кубка лиг за поведение в финале турнира, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В ночь на понедельник по московскому времени «Интер Майами» потерпел разгромное поражение от «Сиэтл Саундерс» в финале Кубка лиг со счетом 0:3. После игры на поле вспыхнула массовая потасовка, во время которой Суарес плюнул в представителя «Сиэтла». Позднее 38-летний футболист извинился за свое поведение.

Дисквалификация не будет распространяться на матчи чемпионата MLS, однако отмечается, что Суарес все еще может столкнуться с санкциями со стороны лиги.

Помимо Суареса за участие в послематчевой стычке дисквалифицированы тренер «Сиэтл Саундерс» Стивен Ленхарт (5 матчей), а также игроки «Интер Майами» Томас Авилес (3) и Серхио Бускетс (2).

Кубок лиг — турнир, в котором принимают участие клубы MLS и мексиканской Лиги MX. «Интер Майами» становился обладателем трофея в сезоне-2023.