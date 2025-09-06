Суареса дисквалифицировали на шесть матчей Кубка лиг за плевок в соперника

В ночь на понедельник по московскому времени «Интер Майами» потерпел разгромное поражение от «Сиэтл Саундерс» в финале Кубка лиг со счетом 0:3. После игры на поле вспыхнула массовая потасовка, во время которой Суарес плюнул в представителя «Сиэтла». Позднее 38-летний футболист извинился за свое поведение.