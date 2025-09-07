«Спартак» отказал экс-игроку «Реала», новый бразилец едет в РПЛ. Трансферы и слухи дня

В России
«Спартак» отказался от услуг Регилона
Серхио Регилон, ранее выступавший за «Тоттенхэм» и «Реал Мадрид», был предложен московскому «Спартаку». Однако, по данным источника, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отказался от сделки, заявив, что клуб доволен своими текущими игроками на позиции левого защитника. На данный момент 28-летний испанец находится в статусе свободного агента.
Бразильский защитник может перебраться в РПЛ
«Рубин» и «Акрон» выразили заинтересованность в приобретении 27-летнего левого защитника Лукаса из бразильского «Гремио». Как сообщается, бразильская сторона готова продать футболиста до конца трансферного окна в России.
Медина покинул «Спартак»
Полузащитник Хесус Медина официально перешел из «Спартака» в саудовский «Дамак». Парагваец, который не выходил на поле с мая прошлого сезона, провел за московский клуб 18 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.
«Благодарим Хесуса за вклад в победы “Спартака” и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении красно-белых.
Сперцян мог перейти в АПЛ
В последние часы трансферного окна английский «Лидс» предпринял попытку подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Клуб был готов заплатить за звезду армянской сборной 15 млн евро, но из-за нехватки времени официальное предложение так и не было отправлено.
Не исключено, что интерес к футболисту, на счету которого в текущем сезоне 4 гола и 8 результативных передач в 7 матчах, проявят зимой.
«Спартак» не отпустил Зорина
Московский клуб отклонил запросы «Ахмата» и «Крыльев Советов» по аренде молодого центрального полузащитника Даниила Зорина. «Спартак» считает 21-летнего игрока перспективным и не намерен с ним расставаться — особенно после ухода в аренду Данила Пруцева. При этом в текущем сезоне РПЛ Зорин провел за «Спартак» лишь одну игру.
Бистрович стал игроком «Акрона»
Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович пополнил ряды тольяттинского «Акрона», подписав контракт в статусе свободного агента. Хорват, пять раз уходивший из армейского клуба в аренду, провел за ЦСКА в общей сложности 127 матчей, но оказался не нужен новому тренеру Челестини.
В мире
Онана близок к аренде в «Трабзонспор»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может продолжить карьеру в Турции. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Трабзонспор» достиг устной договоренности с «МЮ» по поводу аренды камерунского голкипера.
Онана положительно смотрит на вариант с переходом в турецкий клуб. Стороны обсуждают условия бесплатной аренды без опции последующего выкупа. Камерунец должен принять окончательное решение в ближайшее время.
Левандовски покинет «Барселону»
По информации испанских СМИ, «Барселона» и Роберт Левандовски намерены прекратить сотрудничество летом 2026 года. В каталонском клубе уже готовят ему замену в лице Феррана Торреса, который забил 2 гола в трех стартовых турах чемпионата.
Бруну Фернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии
Капитан «Манчестер Юнайтед» принял решение остаться в Европе как минимум на еще один сезон. Португалец отказал трем саудовским клубам, включая «Аль-Хилаль», который был готов заплатить за трансфер более 80 миллионов фунтов. Отмечается, что Фернандеш был заинтересован в переходе, но после разговора с семьей решил остаться минимум еще на один сезон в «Манчестер Юнайтед».
Мимович перешел в «Пафос»
Бывший защитник «Зенита» Огнен Мимович продолжит карьеру на Кипре. Футболист перейдет в «Пафос», участника группового этапа Лиги чемпионов, на правах аренды.
Весной Мимович, принадлежащий «Фенербахче», провел полгода в аренде за «Зенит». Серб должен был заменить травмировавшегося Вячеслава Караваева, но в итоге не пригодился, поэтому всю весну позицию закрывал Мантуан.