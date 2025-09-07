Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.03
П2
10.00
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.08
П2
3.17
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.07
П2
3.41
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
36.00
X
13.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.50
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.55
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.52
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.33
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.08
X
18.00
П2
52.00

«Спартак» отказал экс-игроку «Реала», новый бразилец едет в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

В России

«Спартак» отказался от услуг Регилона

Серхио Регилон, ранее выступавший за «Тоттенхэм» и «Реал Мадрид», был предложен московскому «Спартаку». Однако, по данным источника, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отказался от сделки, заявив, что клуб доволен своими текущими игроками на позиции левого защитника. На данный момент 28-летний испанец находится в статусе свободного агента.

Бразильский защитник может перебраться в РПЛ

«Рубин» и «Акрон» выразили заинтересованность в приобретении 27-летнего левого защитника Лукаса из бразильского «Гремио». Как сообщается, бразильская сторона готова продать футболиста до конца трансферного окна в России.

Медина покинул «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина официально перешел из «Спартака» в саудовский «Дамак». Парагваец, который не выходил на поле с мая прошлого сезона, провел за московский клуб 18 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.

«Благодарим Хесуса за вклад в победы “Спартака” и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении красно-белых.

Источник: Кадр из трансляции

Сперцян мог перейти в АПЛ

В последние часы трансферного окна английский «Лидс» предпринял попытку подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Клуб был готов заплатить за звезду армянской сборной 15 млн евро, но из-за нехватки времени официальное предложение так и не было отправлено.

Не исключено, что интерес к футболисту, на счету которого в текущем сезоне 4 гола и 8 результативных передач в 7 матчах, проявят зимой.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» не отпустил Зорина

Московский клуб отклонил запросы «Ахмата» и «Крыльев Советов» по аренде молодого центрального полузащитника Даниила Зорина. «Спартак» считает 21-летнего игрока перспективным и не намерен с ним расставаться — особенно после ухода в аренду Данила Пруцева. При этом в текущем сезоне РПЛ Зорин провел за «Спартак» лишь одну игру.

Бистрович стал игроком «Акрона»

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович пополнил ряды тольяттинского «Акрона», подписав контракт в статусе свободного агента. Хорват, пять раз уходивший из армейского клуба в аренду, провел за ЦСКА в общей сложности 127 матчей, но оказался не нужен новому тренеру Челестини.

В мире

Онана близок к аренде в «Трабзонспор»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может продолжить карьеру в Турции. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Трабзонспор» достиг устной договоренности с «МЮ» по поводу аренды камерунского голкипера.

Источник: Reuters

Онана положительно смотрит на вариант с переходом в турецкий клуб. Стороны обсуждают условия бесплатной аренды без опции последующего выкупа. Камерунец должен принять окончательное решение в ближайшее время.

Левандовски покинет «Барселону»

По информации испанских СМИ, «Барселона» и Роберт Левандовски намерены прекратить сотрудничество летом 2026 года. В каталонском клубе уже готовят ему замену в лице Феррана Торреса, который забил 2 гола в трех стартовых турах чемпионата.

Источник: Pedro Salado/Getty Images

Бруну Фернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии

Капитан «Манчестер Юнайтед» принял решение остаться в Европе как минимум на еще один сезон. Португалец отказал трем саудовским клубам, включая «Аль-Хилаль», который был готов заплатить за трансфер более 80 миллионов фунтов. Отмечается, что Фернандеш был заинтересован в переходе, но после разговора с семьей решил остаться минимум еще на один сезон в «Манчестер Юнайтед».

Мимович перешел в «Пафос»

Бывший защитник «Зенита» Огнен Мимович продолжит карьеру на Кипре. Футболист перейдет в «Пафос», участника группового этапа Лиги чемпионов, на правах аренды.

Весной Мимович, принадлежащий «Фенербахче», провел полгода в аренде за «Зенит». Серб должен был заменить травмировавшегося Вячеслава Караваева, но в итоге не пригодился, поэтому всю весну позицию закрывал Мантуан.