«Спартак» отказал экс-игроку «Реала», новый бразилец едет в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Капитан «Манчестер Юнайтед» принял решение остаться в Европе как минимум на еще один сезон. Португалец отказал трем саудовским клубам, включая «Аль-Хилаль», который был готов заплатить за трансфер более 80 миллионов фунтов. Отмечается, что Фернандеш был заинтересован в переходе, но после разговора с семьей решил остаться минимум еще на один сезон в «Манчестер Юнайтед».