Звездный футболист ЦСКА мог перейти в «Спартак», у «красно-белых» сорвалась топ-сделка. Трансферные слухи дня

Что в России
ЦСКА сделал предложение о переходе Сенона из «Бока Хуниорс»
Левый вингер «Бока Хуниорс» Кевин Сенон находится в сфере интересов ЦСКА, сообщил в соцсетях журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова.
Московский клуб уже сделал предложение о переходе 24-летнего аргентинского футболиста. Также игроком интересуется «Олимпиакос».
В сезоне-2024/25 Сенон провел за клуб 26 матчей и забил 4 гола. Сенон принимал участие в Олимпийских играх в составе сборной Аргентины — в 4 играх он отметился 1 ассистом. Кроме того, хавбек сыграл 3 матча за «Бока Хуниорс» на клубном чемпионате мира — 2025.
Президент «Фенербахче» отказался продавать Джику в «Спартак»
Переход центрального защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак», вероятнее всего, не состоится.
Президент турецкого клуба Али Коч в последний момент передумал продавать футболиста красно-белым. Согласие на уход Джику из «Фенербахче» мог дать главный тренер Жозе Моуринью, но его уже нет в команде. Существует мнение, что продажа Джику стала бы ошибкой для Коча. «Фенербахче» не включил защитника в заявку на общий этап Лиги Европы, но он остается в составе, сообщает Sports Digitale.
Ранее сообщалось, что Джику должен пройти в Москве медобследование для подписания контракта со «Спартаком».
Защитник ЦСКА Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
Бразильский защитник ЦСКА Мойзес летом мог перейти в «Спартак», утверждает «СЭ». Сообщается, что кандидатуру Мойзеса «Спартаку» предложили агенты.
Тем не менее трансфер не состоялся, а Мойзес и ЦСКА сейчас близки к продлению контракта, пишет источник.
Добавим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мойзеса в 5 млн евро. В составе красно-синих 30-летний футболист провел 118 матчей, забил 5 голов, сделал 9 голевых передач, получил 25 желтых и одну красную карточку.
Что в Европе
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана согласился перейти в «Трабзонспор», аренда согласована
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в Турции.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка по переходу камерунского голкипера в «Трабзонспор» полностью согласована всеми сторонами. Онана дал согласие на переход в клуб Суперлиги и на следующей неделе вылетит в Турцию.
Это будет аренда на сезон-2024/25 без права выкупа и без каких-либо выплат манкунианскому клубу.
Экс-игрок «Челси» Зиеш близок к переходу в «Севилью»
Марокканский полузащитник Хаким Зиеш, ранее защищавший цвета лондонского «Челси», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации журналиста Экрема Конора, в услугах футболиста заинтересована «Севилья».
Андалусский клуб ведет работу над возможным трансфером и старается разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать 32-летнего футболиста, который с июля 2025 года имеет статус свободного агента.
Зиеш выступал за «Челси» в период с 2020 по 2023 год, затем перешел в «Галатасарай». Последним местом выступления марокканца был катарский «Аль-Духаиль», за который он играл с января по июль 2025 года.
Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар СК»
Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе продолжит карьеру в Катаре.
30-летний ветеран, являщийся воспитанником «ПСЖ» и выступавший за первую команду парижан с 2015 года, стал игроком «Катар СК», с которым заключил контракт по схеме «1+1».
Кимпембе провел за «ПСЖ» 241 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Хавбек «Милана» Адли близок к переходу в «Аль-Шабаб»
Полузащитник «Милана» Ясин Адли может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Foot Mercato, россонери и «Аль-Шабаб» близки к соглашению по трансферу 25-летнего французского хавбека.
Французу предложен трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон, что в три раза превышает его нынешний оклад, сообщает Foot Mercato. Хотя Адли еще не принял окончательное решение, он склонен согласиться на переход.
Адли выступает за «Милан» с 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды защищал цвета «Фиорентины», забив 4 гола, сделав 6 результативных передач и получив по одной желтой и красной карточке в 26 матчах Серии А.
«Бешикташ» может подписать вингера сборной Италии и «Ливерпуля» Кьезу
Вингер сборной Италии и «Ливерпуля» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, активный интерес к итальянцу проявляет «Бешикташ».
Английский клуб готов расстаться с футболистом, однако настаивает на полноценном трансфере, а не на аренде.
В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» не заявил Кьезу на общий этап Лиги чемпионов.