Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.67
П2
6.06
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.50
П2
9.50
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.05
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.19
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.68
П2
7.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.40
X
4.17
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.08
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.03
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.31
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2

Звездный футболист ЦСКА мог перейти в «Спартак», у «красно-белых» сорвалась топ-сделка. Трансферные слухи дня

Главное к утру.

Главное к утру.

Источник: Getty Images

Что в России

ЦСКА сделал предложение о переходе Сенона из «Бока Хуниорс»

Левый вингер «Бока Хуниорс» Кевин Сенон находится в сфере интересов ЦСКА, сообщил в соцсетях журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова.

Московский клуб уже сделал предложение о переходе 24-летнего аргентинского футболиста. Также игроком интересуется «Олимпиакос».

В сезоне-2024/25 Сенон провел за клуб 26 матчей и забил 4 гола. Сенон принимал участие в Олимпийских играх в составе сборной Аргентины — в 4 играх он отметился 1 ассистом. Кроме того, хавбек сыграл 3 матча за «Бока Хуниорс» на клубном чемпионате мира — 2025.

Президент «Фенербахче» отказался продавать Джику в «Спартак»

Переход центрального защитника «Фенербахче» Александера Джику в «Спартак», вероятнее всего, не состоится.

Президент турецкого клуба Али Коч в последний момент передумал продавать футболиста красно-белым. Согласие на уход Джику из «Фенербахче» мог дать главный тренер Жозе Моуринью, но его уже нет в команде. Существует мнение, что продажа Джику стала бы ошибкой для Коча. «Фенербахче» не включил защитника в заявку на общий этап Лиги Европы, но он остается в составе, сообщает Sports Digitale.

Ранее сообщалось, что Джику должен пройти в Москве медобследование для подписания контракта со «Спартаком».

Защитник ЦСКА Мойзес летом мог перейти в «Спартак»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес летом мог перейти в «Спартак», утверждает «СЭ». Сообщается, что кандидатуру Мойзеса «Спартаку» предложили агенты.

Тем не менее трансфер не состоялся, а Мойзес и ЦСКА сейчас близки к продлению контракта, пишет источник.

Добавим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мойзеса в 5 млн евро. В составе красно-синих 30-летний футболист провел 118 матчей, забил 5 голов, сделал 9 голевых передач, получил 25 желтых и одну красную карточку.

Что в Европе

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана согласился перейти в «Трабзонспор», аренда согласована

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка по переходу камерунского голкипера в «Трабзонспор» полностью согласована всеми сторонами. Онана дал согласие на переход в клуб Суперлиги и на следующей неделе вылетит в Турцию.

Это будет аренда на сезон-2024/25 без права выкупа и без каких-либо выплат манкунианскому клубу.

Экс-игрок «Челси» Зиеш близок к переходу в «Севилью»

Марокканский полузащитник Хаким Зиеш, ранее защищавший цвета лондонского «Челси», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По информации журналиста Экрема Конора, в услугах футболиста заинтересована «Севилья».

Андалусский клуб ведет работу над возможным трансфером и старается разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать 32-летнего футболиста, который с июля 2025 года имеет статус свободного агента.

Зиеш выступал за «Челси» в период с 2020 по 2023 год, затем перешел в «Галатасарай». Последним местом выступления марокканца был катарский «Аль-Духаиль», за который он играл с января по июль 2025 года.

Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар СК»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе продолжит карьеру в Катаре.

30-летний ветеран, являщийся воспитанником «ПСЖ» и выступавший за первую команду парижан с 2015 года, стал игроком «Катар СК», с которым заключил контракт по схеме «1+1».

Кимпембе провел за «ПСЖ» 241 матч, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Хавбек «Милана» Адли близок к переходу в «Аль-Шабаб»

Полузащитник «Милана» Ясин Адли может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации Foot Mercato, россонери и «Аль-Шабаб» близки к соглашению по трансферу 25-летнего французского хавбека.

Французу предложен трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон, что в три раза превышает его нынешний оклад, сообщает Foot Mercato. Хотя Адли еще не принял окончательное решение, он склонен согласиться на переход.

Адли выступает за «Милан» с 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды защищал цвета «Фиорентины», забив 4 гола, сделав 6 результативных передач и получив по одной желтой и красной карточке в 26 матчах Серии А.

«Бешикташ» может подписать вингера сборной Италии и «Ливерпуля» Кьезу

Вингер сборной Италии и «Ливерпуля» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, активный интерес к итальянцу проявляет «Бешикташ».

Английский клуб готов расстаться с футболистом, однако настаивает на полноценном трансфере, а не на аренде.

В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» не заявил Кьезу на общий этап Лиги чемпионов.