Звездный футболист ЦСКА мог перейти в «Спартак», у «красно-белых» сорвалась топ-сделка. Трансферные слухи дня

Президент турецкого клуба Али Коч в последний момент передумал продавать футболиста красно-белым. Согласие на уход Джику из «Фенербахче» мог дать главный тренер Жозе Моуринью, но его уже нет в команде. Существует мнение, что продажа Джику стала бы ошибкой для Коча. «Фенербахче» не включил защитника в заявку на общий этап Лиги Европы, но он остается в составе, сообщает Sports Digitale.