Экс-тренер «Терека» будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года. С 2024 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является соорганизатором премии.