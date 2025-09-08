Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
2
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.69
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
3
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Шотландия
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
0
Все коэффициенты
П1
7.30
X
1.90
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Экс-тренер «Терека» будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

Экс-тренер «Терека» Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер грозненского «Терека» нидерландец Рууд Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года, сообщается на официальной странице премии в соцсети X.

Мероприятие пройдет 22 сентября в Париже в театре Шатле. Соведущей Гуллита станет британская журналистка Кейт Скотт.

Гуллиту 63 года, он является обладателем «Золотого мяча» 1987 года. В составе сборной Нидерландов Гуллит завоевал золото чемпионата Европы 1988 года. На клубном уровне он выступал за нидерландские «Харлем», «Фейенорд», ПСВ, итальянские «Милан», «Сампдорию» и английский «Челси». После завершения игровой карьеры Гуллит возглавлял «Челси», английский «Ньюкасл», «Фейенорд», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а с января по июнь 2011 года он руководил «Тереком» (ныне — «Ахмат»).

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года. С 2024 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является соорганизатором премии.