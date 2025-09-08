Экс-тренер «Терека» будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер грозненского «Терека» нидерландец Рууд Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года, сообщается на официальной странице премии в соцсети X.
Мероприятие пройдет 22 сентября в Париже в театре Шатле. Соведущей Гуллита станет британская журналистка Кейт Скотт.
Гуллиту 63 года, он является обладателем «Золотого мяча» 1987 года. В составе сборной Нидерландов Гуллит завоевал золото чемпионата Европы 1988 года. На клубном уровне он выступал за нидерландские «Харлем», «Фейенорд», ПСВ, итальянские «Милан», «Сампдорию» и английский «Челси». После завершения игровой карьеры Гуллит возглавлял «Челси», английский «Ньюкасл», «Фейенорд», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а с января по июнь 2011 года он руководил «Тереком» (ныне — «Ахмат»).
«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году Международная федерация футбола (ФИФА) и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года. С 2024 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является соорганизатором премии.