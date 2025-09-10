Ричмонд
СМИ: в отношении Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

RT: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в «Кофемании».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки с его участием, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер ресторана «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве, на которой видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже футболист записал видеообращение, в котором принес извинения.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо этого, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», а также в Испании играл за «Сельту». В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года. После истечения срока контракта с «Краснодаром» летом 2025 года он находится без клуба.