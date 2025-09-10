Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле против Федора: «Я не подавал заявление, претензий у меня нет»

В конце мая у Смолова в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве произошел конфликт с Попелухой и его товарищем Владимиром Кузьминовым. По словам Попелухи, спортсмен подошел к их столику и сказал, что закроет за них счет, но мужчины отказались, в результате чего завязался конфликт и форвард нанес каждому из мужчин как минимум по одному удару в лицо. После конфликта потерпевшие заявили, что не имеют претензий к футболисту.