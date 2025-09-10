Смолову грозит тюрьма? На экс-футболиста «Краснодара» завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

Сам Смолов публично извинился и рассказал о шантаже, в результате которого видеозапись инцидента оказалась слита. «Хочу извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе нельзя. С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим, компенсировать ему возможный вред здоровью, моральный ущерб. Но, к сожалению, это не было возможным, потому что начали появляться люди, которых я не знаю, которых нет на видео. Они начали мне угрожать, шантажировать, вымогать деньги, предлагать схемы, которые законы не предусматривают», — заявил футболист.