Смолову грозит тюрьма? На экс-футболиста «Краснодара» завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании»

Летний скандал вокруг Федора Смолова принял новый оборот — на экс-футболиста «Краснодара» завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании».
Серьезная ситуация
По данным RT, у пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы, что, вероятно, могло послужить основанием для начала уголовного расследования.
Информацию официально подтвердили ТАСС в правоохранительных органах: «По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Смолова по ч. 1. ст. 112 “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. По ней Федору грозит до трех лет тюрьмы.
В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что в отношении Смолова избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Сам футболист пока ситуацию не комментировал — он сейчас готовится к игре FONBET Кубка России против «Леон Сатурна» в составе «Броук Бойз». Об этом «СЭ» рассказал президент медиаклуба Дмитрий Егоров: «Да, Федор продолжает тренировки. Он планирует выйти на поле в матче с “Сатурном”, воспитанником которого является. Мы не воспринимаем все слухи, которые вокруг. Для нас они ничего не значат, поскольку эта история была уже давно и, по нашим данным, на тот момент стороны пошли на примирение».
Также Егоров добавил, что Смолов остается футболистом «броуков». «Мне кажется, сейчас это всего лишь попытки одной из сторон создать дополнительный информационный шум в медиа. Пока не будет какого-то официального запрета, Федор будет выступать за нас, и мы будем очень рады его видеть», — заявил президент клуба.
При этом предприниматель Андрей Попелуха, один из пострадавших в драке с футболистом, ничего не знает об уголовном деле. «Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявления в полицию, и претензий к Федору Смолову у меня нет», — заявил Попелуха Sport24.
Смолов подрался из-за чемпионства
Напомним, инцидент с дракой Смолова в «Кофемании» произошел 28 мая, но известно о нем стало только 5 июля, когда в Сеть попала слитая видеозапись. На кадрах видно, как Федор в компании друзей о чем-то спорит с двумя людьми, бизнесменами Попелухой и Владимиром Кузьминовым, после чего замахивается на одного и наносит другому удар кулаком.
Позднее стали известны обстоятельства драки — выяснилось, что Смолов предлагал закрыть счет всем гостям «Кофемании» в качестве компенсации за шумное поведение, но с одними из посетителей произошло недопонимание, которое переросло в потасовку.
Попелуха в июле сообщал «СЭ», что конфликт исчерпан: «Лично я не писал заявления, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, будто кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: “Федь, у меня претензий нет”. Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем. У него дети. Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу».
Сам Смолов публично извинился и рассказал о шантаже, в результате которого видеозапись инцидента оказалась слита. «Хочу извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе нельзя. С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим, компенсировать ему возможный вред здоровью, моральный ущерб. Но, к сожалению, это не было возможным, потому что начали появляться люди, которых я не знаю, которых нет на видео. Они начали мне угрожать, шантажировать, вымогать деньги, предлагать схемы, которые законы не предусматривают», — заявил футболист.
Из-за шантажа Федор обратился в полицию — там ответили, что проведут проверку. Инцидент с дракой тоже обещали проверить, но на тот момент МВД отказалось от возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. При этом пообещало продолжить проверку, которая теперь, похоже, завершена.
Автор: Артем Белинин