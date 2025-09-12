Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Федор Смолов: «Судя по окружающим меня новостям, я, #####, броук, #####»

Смолов: «Догнать Аршавина в “Клубе 100” было важно. Это была одна из первых моих мотиваций, когда Дима [Егоров] сказал, что эти голы [в Кубке] будут засчитаны. Но когда я пришел в коллектив, по мере того, как мы выигрывали, мне все нравилось.

Источник: Спортс"

Смолов: «Догнать Аршавина в “Клубе 100” было важно. Это была одна из первых моих мотиваций, когда Дима [Егоров] сказал, что эти голы [в Кубке] будут засчитаны. Но когда я пришел в коллектив, по мере того, как мы выигрывали, мне все нравилось. Хочется продолжать этот победный путь в Кубке».

Райзен: «Ты уже проникся духом “Броуков”?

Смолов: «Судя по новостям, которые меня окружают этим летом, я, ##### (блин), броук, ##### (капец)».

Райзен: «Под концепцию идеально подходит, ребята!».

В американском сленге слово «broke» может означать «нищий», «разбитый». Слоган медиафутбольного клуба «БроукБойз», за который играет Смолов, звучит так: «Нас не сломать, мы и так поломаны».

В сезоне-2025/26 Смолов в FONBET Кубке России в составе «Броуков» провел два матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Летом Смолов стал участником конфликта в «Кофемании», после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, экс-нападающего сборной России банили на твиче за оскорбления.

Ари забил со своей половины, Смолов догнал Аршавина по голам. Безумие в кубковой битве «Броуков»!