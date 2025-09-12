Рио Фердинанд: «Ливерпуль» лучше всех провел лето — с огромным отрывом. Подпиши они Гехи — и я бы сказал, что «красные» соберут все трофеи"

Но всегда нужно уважать чемпиона. Чемпионы неизбежно начинают новый сезон как команда, которая находится впереди всех. И если посмотреть на трансферы «Ливерпуля» этим летом, то видно, что он провел лето лучше всех — с огромным отрывом. Намерения были ясны с самого начала, и удалось реализовать все задуманное, кроме покупки Марка Гехи. Будь у «Ливерпуля» еще и Гехи, он, думаю, собрал бы все трофеи«, — сказал экс-защитник “МЮ”.