Экс-форвард «МЮ» Марсьяль переходит в «Монтеррей» Рамоса из АЕК

С февраля этого года за «Монтеррей» играет бывший защитник «Реала» Серхио Рамос.
В прошлом сезоне чемпионата Греции Марсьяль провел 19 матчей и забил 7 голов. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» переходит из АЕК в «Монтеррей», сообщает Фабрицио Романо. Греческий клуб уже разрешил игроку отправится в Мексику для прохождения медосмотра.
