Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Мы не продаем игроков конкурентам»

The Telegraph сообщает, что в 2024 году руководство «Ливерпуля» узнало, что вингер предпочел бы перейти в состав «горожан». Возникло предложение обменять колумбийца на Хулиана Альвареса, но клуб из Манчестера пресек любые попытки заключить такую сделку: «Мы не продаем игроков конкурентам».