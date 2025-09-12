Ричмонд
Луис Диас хотел в «Ман Сити» в 2024-м, и «Ливерпуль» был готов обменять вингера на Альвареса. «Горожане» отказались: «Мы не продаем игроков конкурентам»

The Telegraph сообщает, что в 2024 году руководство «Ливерпуля» узнало, что вингер предпочел бы перейти в состав «горожан». Возникло предложение обменять колумбийца на Хулиана Альвареса, но клуб из Манчестера пресек любые попытки заключить такую сделку: «Мы не продаем игроков конкурентам».

Источник: Спортс"

В результате Альварес тем летом перешел в «Атлетико», а Диас в 2025-м отправился в «Баварию».