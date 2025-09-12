Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков покинул клуб

Сам Александр Солдатенков сообщил об уходе из «Крыльев Советов» в соцсетях: « “Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре, большое спасибо команде, персоналу и, конечно, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели как один миг, я не прощаюсь, я говорю: “Пока!” P. S. Хейтеры, вас я тоже люблю!”.