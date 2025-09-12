Ричмонд
Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков покинул клуб

Александр Солдатенков будет играть за «Сочи».

Источник: Официальный сайт ПФК "Крылья Советов" Самара

28-летний защитник «Крыльев Советов» и капитан команды Александр Солдатенков покинул самарский клуб. Он перешёл в «Сочи».

Об уходе футболиста сообщили в ПФК «Крылья Советов» и поблагодарили его за преданность клубу и весомый вклад в его историю.

Александр Солдатенков пришёл в «Крылья Советов» летом 2020 года и за пять лет стал одним из лидеров команды. В его активе 162 матча, что является лучшим результатом среди всех действующих игроков «Крыльев Советов» в российский период. Александр Солдатенков забил пять голов и сделал шесть результативных передач. В нынешнем сезоне он провел восемь игр и отметился одной голевой передачей. Выступая за «Крылья Советов», Александр Солдатенков получил вызов в сборную России и дебютировал в её составе. Вместе с самарским клубом он становился финалистом Кубка России и победителем ФНЛ 2020/21.

Сам Александр Солдатенков сообщил об уходе из «Крыльев Советов» в соцсетях: « “Пришло время попрощаться с этим прекрасным городом и клубом. Хочется сказать только слова благодарности всем людям, которые были вместе с командой на протяжении моих пяти лет в Самаре, большое спасибо команде, персоналу и, конечно, самарским болельщикам! Эти пять лет пролетели как один миг, я не прощаюсь, я говорю: “Пока!” P. S. Хейтеры, вас я тоже люблю!”.