Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.65
П2
8.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Иванов о том, что Дегтярев похвалил Сунгатулина за поддержку нового лимита: «Это мнение Фаниля. “Урал” сможет на нем заработать, если ему такую рекламу дал министр!»

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин отметил, что после изменения лимита на легионеров в российском футболе появятся более качественные иностранные игроки.

После этого Дегтярев похвалил 23-летнего футболиста: «У вас большое будущее, вы большой молодец. Он одной фразой озвучил весь смысл и глубокую вещь: если ужесточить лимит, клубы станут привозить иностранцев посильнее».

"Это мнение Сунгатулина. Может быть, действительно будут привозить более качественных иностранцев, хотя они могут и не поехать.

Но мы не можем через каждые два года менять лимит. Есть свои «за» и «против». Нужно специалистам обсуждать это, а потом принимать решение. Сейчас у каждого есть свое мнение. На каждый роток не накинешь платок.

Министр спорта сказал, что у Фаниля большое будущее? Нашему клубу хорошо. Значит, наш клуб сможет на нем заработать, если ему такую рекламу дал министр! Мы очень довольны, что его отметил министр. Дай Бог, чтобы у него правда было большое будущее", — сказал Иванов.