Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.27
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.78
П2
5.23
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.60
П2
8.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.56
П2
4.65
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. “Кофеманию” люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»

Сообщается, что против экс-игрока «Краснодара» и сборной России возбуждено уголовное дело после драки в кафе «Кофемания» в Москве.

Источник: Спортс"

Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже Федор принес извинения.

"Я люблю это кафе, там всегда приличный антураж и собираются приличные люди. Но ни меня, ни моих знакомых еда почему-то не провоцирует на какую-то агрессию. А у наших известных футболистов там почему-то происходит ровно другая история (за драку в этом же кафе в октябре 2018 года тюремными сроками были наказаны Александр Кокорин и Павел Мамаев — Спортс).

Сейчас Смолову грозит реальный срок, но думаю, что до этого не дойдет. Хотя статья говорит о том, что это вполне вероятно при отягчающих обстоятельствах.

Но такие медийные люди, а тем более футболисты, должны понимать, что они всегда находятся на виду, и десять раз оценить возможные последствия и как на это отреагируют окружающие, прежде чем совершить какой-то поступок.

А также возможную реакцию СМИ и своих подписчиков. Я считаю, что все связанное со спортом, должно быть далеко и от политики, и от криминала", — сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы.

На Смолова завели уголовное дело. Грозит 3 года тюрьмы за драку в «Кофемании».