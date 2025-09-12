Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. “Кофеманию” люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»

"Я люблю это кафе, там всегда приличный антураж и собираются приличные люди. Но ни меня, ни моих знакомых еда почему-то не провоцирует на какую-то агрессию. А у наших известных футболистов там почему-то происходит ровно другая история (за драку в этом же кафе в октябре 2018 года тюремными сроками были наказаны Александр Кокорин и Павел Мамаев — Спортс).