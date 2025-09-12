200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Лиги 14 сентября. Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич» в 14:30 (мск). С 13:00 до 13:40 пройдет автограф-сессия португальца.