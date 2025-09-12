Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.15
П2
6.25
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала» в WINLINE Кубке Лиги 14 сентября. Игра пройдет на большом поле стадиона «Москвич» в 14:30 (мск). С 13:00 до 13:40 пройдет автограф-сессия португальца.

Источник: Спортс"

Стоимость билетов на обычные места 200−300 рублей, на VIP-трибуну — 1500.

? Нани — в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье.