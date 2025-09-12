Карло Анчелотти: «Неймар попадет в сборную, если будет в лучшей физической форме. Играть на фланге он не может, там нужны определенные физические качества. Он был бы атакующим хавбеком»

Я бы ставил его на позицию атакующего полузащитника или нападающего, его надо выпускать в центр. Он уже не может играть на фланге, потому что в современном футболе для этого нужны определенные физические качества, это очень важно. Но в роли атакующего полузащитника — без проблем", — сказал главный тренер сборной Бразилии.