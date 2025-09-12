Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.90
П2
15.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.30
П2
8.75
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Карло Анчелотти: «Неймар попадет в сборную, если будет в лучшей физической форме. Играть на фланге он не может, там нужны определенные физические качества. Он был бы атакующим хавбеком»

"Нам незачем наблюдать за тем, как играет Неймар, все знают, насколько он талантлив.

Источник: Спортс"

В современном футболе для того, чтобы применить свой талант, нужно быть в хорошей физической форме. Если он наберет свои лучшие физические кондиции, он без проблем попадет в сборную.

Все хотят видеть Неймара в сборной в хорошей физической форме. Я с ним разговаривал и сказал: «У тебя есть время, чтобы подготовиться наилучшим образом и помочь команде выступить как можно лучше на ЧМ».

Я разговаривал с ним, когда он приезжал в отель перед матчем с Парагваем. Все ясно, подход не изменился.

Я бы ставил его на позицию атакующего полузащитника или нападающего, его надо выпускать в центр. Он уже не может играть на фланге, потому что в современном футболе для этого нужны определенные физические качества, это очень важно. Но в роли атакующего полузащитника — без проблем", — сказал главный тренер сборной Бразилии.