Холанд о 88 голах в 100 матчах АПЛ за «Ман Сити»: «Я знал, что приеду и добьюсь успеха, хотя не ожидал, что сразу выиграю требл. Лишь после завершения карьеры осознаю, чего добился»

"Учитывая людей, которые меня окружали, я в какой-то мере знал, что добьюсь успеха. Может, я слегка высокомерен, говорите что хотите, но я знал, что я смогу приехать и проявить себя в такой команде и с таким тренером.

Источник: Спортс"

"Учитывая людей, которые меня окружали, я в какой-то мере знал, что добьюсь успеха. Может, я слегка высокомерен, говорите что хотите, но я знал, что я смогу приехать и проявить себя в такой команде и с таким тренером. Я был уверен, что все получится.

Я, конечно, не ожидал, что в первом же сезоне выиграю требл.

Я, конечно, не ожидал, что в первом же сезоне выиграю требл.

Время летит очень быстро, и сложно остановиться и все осмыслить. И я думаю, что только после завершения карьеры я осознаю, что я делал и чего добился«, — сказал форвард “Манчестер Сити”.

Холанд забил в 100-м матче АПЛ за «Ман Сити». У форварда больше всех голов в 100 матчах лиги — 88, он опередил Ширера (79), ван Нистелроя (68) и Агуэро (64).