Холанд о 88 голах в 100 матчах АПЛ за «Ман Сити»: «Я знал, что приеду и добьюсь успеха, хотя не ожидал, что сразу выиграю требл. Лишь после завершения карьеры осознаю, чего добился»

"Учитывая людей, которые меня окружали, я в какой-то мере знал, что добьюсь успеха. Может, я слегка высокомерен, говорите что хотите, но я знал, что я смогу приехать и проявить себя в такой команде и с таким тренером. Я был уверен, что все получится.