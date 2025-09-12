Мартин Брэйтуэйт: «В Дании мы не видим тех трудностей, что есть в Бразилии, Франции, Испании. В Бразилии люди живут на улице — и мне грустно. Нам надо сделать общесто более равным»

В Дании очень безопасно для всех. Много помощи по любому вопросу. Мы не видим тех трудностей, что есть в Бразилии, а также во Франции и Испании. Люди в Дании живут хорошо, спокойно. У них нет проблем ни с чем. Там очень хорошая система. Школы для детей, для всех. Много поддержки.