«Байер» выиграл первый матч при Юлманде — вдевятером у «Айнтрахта». При тен Хаге было одно очко за два тура Бундеслиги

В первых двух турах «Байер» проиграл и сыграл вничью. Руководил им тогда Эрик тен Хаг.
18 сентября немецкий клуб сыграет с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
Команда, которую в начале недели возглавил Каспер Юлманд, обыграла «Айнтрахт» в 3-м туре — 3:1. Леверкузенцы доигрывали вдевятером из-за удаления Игнасио Фернандеса Карбальо и Роберта Андриха.
