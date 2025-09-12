Ричмонд
Насри о Мбаппе: «Меня шокировали слова его матери, что он научился пользоваться кредиткой в 22 года и не получил права. Это ненормально, Килиану нужна независимость, чтобы стать зрелым мужчиной»

Ранее мать форварда «Реала» и сборной Франции Файза Ламари призналась в интервью L"Équipe, что Килиан научился пользоваться кредитной картой только в 22 года и не получил водительские права в Париже по соображениям безопасности.

Источник: Спортс"

«Меня в какой-то степени шокирует то, что сказала его мать. Что “в 22 года учатся пользоваться кредитной картой”, или что “он сел в машину друга”. Он может получить права, звезда он или нет.

Мы стали профессионалами в 17 лет [с Жереми Менезом] и тогда я играл за «Марсель». Это не мешало мне выходить на улицу, гулять, общаться с людьми. Да, есть люди, которые подходят и просят сфотографироваться, но нужно смотреть жизни в лицо, ему нужна независимость.

Что это говорит о нем? Это говорит о том, что его поддерживают во всем. Я думаю, ему нужно совершать ошибки на своем пути, чтобы расти и стать зрелым мужчиной. И я думаю, что отсутствие прав в его возрасте ненормально.

Права — это определенная форма независимости, это возможность делать то, что хочешь, когда хочешь, и ни перед кем не отчитываться. У него даже нет личной жизни с семьей: когда он хочет что-то сделать, он должен нанять водителя.

Ему нужно обрести связь с определенными вещами в жизни: он должен водить, выходить в свет… Есть более крупные звезды, которые прожили свою жизнь, и выходили, водили и наматывали круги по кольцевой автодороге", — сказал экс-полузащитник сборной Франции на Canal+.