Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

«Торпедо» сняло и.о. тренера Жукова после поражения от «Волги» и близко к назначению Парфенова

Московский клуб уступил ульяновской «Волге» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги. До этого у команды были 3 ничейных результата и 5 поражений, а также всего одна победа (18 августа — в первом матче после отставки главного тренера Олега Кононова).

Источник: Спортс"

«Мы благодарим Сергея Николаевича Жукова за исполнение обязанностей главного тренера “Торпедо”. Специалист продолжит работу в системе нашего клуба в качестве главного тренера молодежной команды. Имя нового главного тренера черно-белых будет объявлено в ближайшее время», — сообщается на сайте команды.

По сведениям Metaratings, к назначению в «Торпедо» близок Дмитрий Парфенов, альтернативный вариант — Дмитрий Кириченко.

У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона — она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге.