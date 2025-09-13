«Торпедо» сняло и.о. тренера Жукова после поражения от «Волги» и близко к назначению Парфенова

Московский клуб уступил ульяновской «Волге» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги. До этого у команды были 3 ничейных результата и 5 поражений, а также всего одна победа (18 августа — в первом матче после отставки главного тренера Олега Кононова).