«Торпедо» сняло и.о. тренера Жукова после поражения от «Волги» и близко к назначению Парфенова

«Мы благодарим Сергея Николаевича Жукова за исполнение обязанностей главного тренера “Торпедо”. Специалист продолжит работу в системе нашего клуба в качестве главного тренера молодежной команды. Имя нового главного тренера черно-белых будет объявлено в ближайшее время», — сообщается на сайте команды.
По сведениям Metaratings, к назначению в «Торпедо» близок Дмитрий Парфенов, альтернативный вариант — Дмитрий Кириченко.
У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона — она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге.