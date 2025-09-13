Семак о старте «Балтики»: «В какой-то степени это неожиданность. Начало сезона говорит о хорошей готовности команды. Игра и состав стабилизированы»

— С «Балтикой» «Зенит» играл на сборах летом. И очень хорошо команда Андрея Талалаева начала этот сезон. Насколько это стало неожиданностью? И какие сильные стороны у этой команды есть?
— В какой-то степени это неожиданность. Исходя из того, как в прошлом сезоне они выступали в ФНЛ и в этом сезоне, по тем подготовительным матчам, которые провела команда, по тому, как команда начала сезон, конечно, это говорит о хорошей готовности команды, о том, что их игра стабилизирована, состав в принципе стабилизирован.
Это очень крепкая команда, которая находится вверху таблицы. Это уже говорит о многом, — сказал главный тренер «Зенита».