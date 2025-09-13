Семак о старте «Балтики»: «В какой-то степени это неожиданность. Начало сезона говорит о хорошей готовности команды. Игра и состав стабилизированы»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.52
П2
9.00
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.22
П2
3.67
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.70
П2
2.40
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.71
П2
1.58
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.64
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.78
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
16:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.52
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ахмат
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.38
П2
2.82
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.61
П2
2.95
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.55
Футбол. Англия
17:00
Эвертон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.45
П2
3.05
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.60
П2
4.05
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.16
П2
5.00
Футбол. Испания
17:15
Реал Сосьедад
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.44
П2
1.59
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.98
П2
5.10
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.82
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.91
П2
9.50
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
39.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.92
П2
6.46
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
4
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
3
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Семак о старте «Балтики»: «В какой-то степени это неожиданность. Начало сезона говорит о хорошей готовности команды. Игра и состав стабилизированы»

Клуб из Калининграда идет на текущем 3-м месте в таблице с 15 очками после 7 матчей. В воскресенье команда примет «Зенит» в 8-м туре чемпионата.

Источник: Спортс"

— С «Балтикой» «Зенит» играл на сборах летом. И очень хорошо команда Андрея Талалаева начала этот сезон. Насколько это стало неожиданностью? И какие сильные стороны у этой команды есть?

— В какой-то степени это неожиданность. Исходя из того, как в прошлом сезоне они выступали в ФНЛ и в этом сезоне, по тем подготовительным матчам, которые провела команда, по тому, как команда начала сезон, конечно, это говорит о хорошей готовности команды, о том, что их игра стабилизирована, состав в принципе стабилизирован.

Это очень крепкая команда, которая находится вверху таблицы. Это уже говорит о многом, — сказал главный тренер «Зенита».