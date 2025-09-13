Кахигао о «Спартаке»: «Хотим видеть в клубе футболистов, которые хотят тут играть. Дуарте и Мангаш не хотели»

— Здесь важно отметить, что мы хотим видеть в клубе футболистов, которые хотят тут играть. Дуарте и Мангаш не хотели этого.
Мангаш был недоволен. Да, его уход был решением тренера. По нему мы не получали много предложений, было лишь одно. У нас есть процент, и я рад, что он забивает [за «Спортинг»], пусть забьет еще 50. В соглашении прописаны бонусы за голы, результативные действия.
Дуарте был продан [ «Сантосу»] за те деньги, за которые был куплен. Повторюсь, для нас важно, чтобы футболист хотел играть за «Спартак».
Если сейчас сравним нашу линию защитников с той, которая была ранее, то мы усилились, — сказал спортивный директор красно-белых.