Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания — это слова 18-летнего парня»

"Главное, что Ламин не зазнается на поле, это для меня важно. А его высказывания — это слова 18-летнего парня. Он еще учится и формируется как личность.
Люди будут судить каждое его слово, но очень трудно быть идеальным«, — сказал бывший голкипер “Валенсии”.
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один “Золотой мяч”, а много. Считаю, что способен на это».