Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»

Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно«, — сказал форвард “Динамо”.
У «Динамо» 9 очков в 8 турах РПЛ при Карпине — это худший старт с 2019 года.
"Начало сезона так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть.
