Украинские пляжники бойкотируют матч за бронзу Евролиги с белорусами

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.05
П2
7.44
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.60
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.15
П2
5.84
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.07
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.11
П2
2.85
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.36
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.83
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.46
П2
3.59
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.50
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.40
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.60
П2
2.15
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.52
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.06
П2
8.00
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.63
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.20
П2
4.55
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.25
П2
3.45
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.57
П2
2.06
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.25
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.05
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.01
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.39
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2

Украинские пляжники бойкотируют матч за бронзу Евролиги с белорусами

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч с белорусами в Евролиге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч за третье место суперфинала Евролиги против национальной команды Белоруссии, сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.

В полуфинале турнира, который проходит в итальянском Виареджо, сборная Украины проиграла итальянцам со счетом 1:4, а белорусы уступили испанцам (3:6).

Матч за бронзу должен был состояться в воскресенье, однако из-за снятия украинцев победа будет присуждена команде Белоруссии, которая в третий раз подряд станет бронзовым призером Евролиги.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол. Сборная России является пятикратным победителем Евролиги.