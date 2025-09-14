Украинские пляжники бойкотируют матч за бронзу Евролиги с белорусами

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч за третье место суперфинала Евролиги против национальной команды Белоруссии, сообщается на сайте Ассоциации пляжного футбола Украины.
В полуфинале турнира, который проходит в итальянском Виареджо, сборная Украины проиграла итальянцам со счетом 1:4, а белорусы уступили испанцам (3:6).
Матч за бронзу должен был состояться в воскресенье, однако из-за снятия украинцев победа будет присуждена команде Белоруссии, которая в третий раз подряд станет бронзовым призером Евролиги.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол. Сборная России является пятикратным победителем Евролиги.