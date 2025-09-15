Смолов не заслуживает тюрьмы. Он хотел быть умнее, но попал в ловушку

Эти слова легли точно в самое больное место: Смолову тут же припомнили спад на поле и тягу к светской жизни. А спустя годы он и сам признался: «Когда мы начали встречаться, я ничего не выиграл и почти не играл. Однако со мной была Вика. Она была очень популярна в медийном плане. Нравилось ли мне это? Нет. Осознавал ли я, что мне это мешает играть в футбол? Осознавал».