Еще один чемпион мира 2018 года в России завершил карьеру в 31 год

Чемпион мира по футболу Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Победитель чемпионата мира по футболу 2018 года в России француз Самуэль Умтити объявил о завершении спортивной карьеры.

Умтити находился без клуба с июля после ухода из «Лилля». Футболист не играл за французскую команду с января 2024 года из-за операции на колене. Ранее издание L'Equipe сообщило, что Умтити получил предложения из Франции, Италии, США и стран Ближнего Востока, но ни одно из них не отвечает его спортивным ожиданиям. Защитник не хотел подписывать контракт лишь ради нескольких месяцев игры, поскольку его интересовал проект с перспективами.

«После насыщенной карьеры, полной взлетов и падений, пришло время сказать прощай. Я отдавал всего себя со страстью и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, их президентов, тренеров и игроков, с которыми мне выпало работать. И спасибо всем болельщикам за вашу поддержку», — написал 31-летний Умтити в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Умтити провел 31 игру за сборную Франции и забил четыре гола, выиграл чемпионат мира 2018 года в России. Футболист ранее выступал за испанскую «Барселону», в составе которой стал двухкратным чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и дважды — Суперкубок, французский «Лион» и итальянский «Лечче».