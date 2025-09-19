Представители Писарского опубликовали расшифровку заседания РФС, которую передадут CAS

"Я долго думал, публиковать ли это. Сомневался. Но после того, как я увидел продолжение банкета со стороны РФС, определённые действия, о которых я ещё обязательно расскажу, публичные высказывания Митрофанова, в которых он выставляет Писарского игроком на ставках, увидел полную безнаказанность тех, кто реализовал эту чёрную историю, услышал от Митрофанова в письменном ответе, что конфиденциальную информацию с заседаний можно распространять публично, а именно так сделал председатель комитета Стукалов, и его подержал Митрофанов, я подумал: а чего я должен молчать, когда другие этого не делают и даже не собираются во всем этом беспредельном поведении останавливаться? Причём чем дальше, тем больше.