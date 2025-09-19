Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Экс-арбитр Фернандес о подкате Берна против Кунде: «Если выдавать за это красные карточки, никто бы не доиграл матч с 22 игроками»

«Барселона» обыграла «Ньюкасл» (2:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

В компенсированное к первому тайму время Дэн Берн прыгнул в ноги Жюлю Кунде после того, как тот выбил мяч.

Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла» желтую карточку. Защитник «блауграны» покинул поле в перерыве, явно демонстрируя признаки боли.

"Я вижу здесь много аккаунтов, призывающих к красной карточке за это действие. Берн задевает ногу Кунде.

Если выдавать красную карточку за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками", — написал экс-судья Фернандес в X.

Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS.

Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего».