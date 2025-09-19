Экс-арбитр Фернандес о подкате Берна против Кунде: «Если выдавать за это красные карточки, никто бы не доиграл матч с 22 игроками»

В компенсированное к первому тайму время Дэн Берн прыгнул в ноги Жюлю Кунде после того, как тот выбил мяч.
Главный арбитр Гленн Нюберг показал защитнику «Ньюкасла» желтую карточку. Защитник «блауграны» покинул поле в перерыве, явно демонстрируя признаки боли.
"Я вижу здесь много аккаунтов, призывающих к красной карточке за это действие. Берн задевает ногу Кунде.
Если выдавать красную карточку за это, никто бы не доиграл матч с 22 игроками", — написал экс-судья Фернандес в X.
Изображение: кадр из трансляции beIN SPORTS.
Экс-арбитр Бурруль о подкате Берна против Кунде: «Это не красная карточка, но на грани. На кону не стояло ничего».