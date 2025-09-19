Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Флик о дубле Рэшфорда в матче с «Ньюкаслом»: «Я рад, что Маркус у нас есть. У нас много хороших игроков в атаке, и он один из них. Эти голы очень помогут ему сделать следующий шаг&ra

Каталонская команда одержала победу со счетом 2:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была фантастическая атмосфера. Мы видели, как интенсивно играл “Ньюкасл”. Этого мы и ожидали. Мы были уверены в себе и верили в свои силы.

Очень важно начать сезон с трех набранных очков. В прошлом сезоне мы проиграли «Монако» [в 1-м туре]. Это помогает нам становиться все лучше и лучше".

О дубле Рэшфорда.

"Мы всегда видим [такую игру в его исполнении] на тренировках, и мы увидели это сегодня. Я рад за него. В нападении у нас много хороших игроков, и он один из них. Я рад, что он у нас есть. Он дает нам больше возможностей. Здорово, что он у нас есть.

Эти два гола очень помогут Маркусу сделать следующий шаг. Очень важно, чтобы он был уверен в себе и чувствовал себя хорошо. Эти голы невероятно важны для него на следующих этапах", — сказал Флик.