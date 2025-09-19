Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Фоден о 2:0 с «Наполи»: «Вскрывать их было просто кошмаром. Холанд — невероятный игрок, он бьет все рекорды. Де Брюйне навсегда останется легендой “Сити”

«Манчестер Сити» дома обыграл итальянцев (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Англичанин сделал ассист на Эрлинга Холанда, забившего 50-й гол в турнире.

Об игре.

"Вскрывать их было просто кошмаром. Я считаю, что мы действовали довольно умно и не допускали слишком много потерь.

Первый тайм был немного разочаровывающим. У меня было не так много касаний между линиями".

О голе Холанда.

«Эрлинг всегда совершает такие рывки. Главное — это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок».

О возвращении Кевина де Брюйне на «Этихад».

«Он легенда клуба. Я безмерно благодарен ему за то, что он сделал. Он навсегда останется легендой», — сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью.