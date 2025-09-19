Фоден о 2:0 с «Наполи»: «Вскрывать их было просто кошмаром. Холанд — невероятный игрок, он бьет все рекорды. Де Брюйне навсегда останется легендой “Сити”

Англичанин сделал ассист на Эрлинга Холанда, забившего 50-й гол в турнире.
Об игре.
"Вскрывать их было просто кошмаром. Я считаю, что мы действовали довольно умно и не допускали слишком много потерь.
Первый тайм был немного разочаровывающим. У меня было не так много касаний между линиями".
О голе Холанда.
«Эрлинг всегда совершает такие рывки. Главное — это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок».
О возвращении Кевина де Брюйне на «Этихад».
«Он легенда клуба. Я безмерно благодарен ему за то, что он сделал. Он навсегда останется легендой», — сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью.