Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество “Барсы”, приятно играть с такими футболистами»

Играть здесь непросто. Первый тайм был осторожным, очень сложно играть против такой команды. В какую-то долю секунды я почувствовал, что есть зазор. Я подумал: «Попробую пробить». Их игрок пытался заблокировать мяч, поэтому я постарался пробить выше. Я знал, что, когда возьмусь за этот мяч, вратарю придется изрядно постараться, чтобы его остановить.