Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество “Барсы”, приятно играть с такими футболистами»

Об игре.
«[Играть за “Барсу”] — это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником “Барселоны”. Мы хотим побеждать как можно чаще. Они [болельщики] хотят видеть, как команда выигрывает и показывает хороший футбол.
Играть здесь непросто. Первый тайм был осторожным, очень сложно играть против такой команды. В какую-то долю секунды я почувствовал, что есть зазор. Я подумал: «Попробую пробить». Их игрок пытался заблокировать мяч, поэтому я постарался пробить выше. Я знал, что, когда возьмусь за этот мяч, вратарю придется изрядно постараться, чтобы его остановить.
Я на 100% полон энтузиазма. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды меня воодушевляет. Играть вместе с такими футболистами очень приятно".
О Ханси Флике.
«Он топ-тренер и умеет работать с людьми».
Об амбициях «Барсы» в Лиге чемпионов.
«Мы думаем только о победе. Ни о чем другом не думаем. Мы знаем, насколько серьезна конкуренция», — сказал арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард в интервью TNT Sports.