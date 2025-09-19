Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество “Барсы”, приятно играть с такими футболистами»

«Барселона» одержала победу со счетом 2:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Английский форвард отметился в матче дублем.

Источник: Спортс"

Об игре.

«[Играть за “Барсу”] — это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником “Барселоны”. Мы хотим побеждать как можно чаще. Они [болельщики] хотят видеть, как команда выигрывает и показывает хороший футбол.

Играть здесь непросто. Первый тайм был осторожным, очень сложно играть против такой команды. В какую-то долю секунды я почувствовал, что есть зазор. Я подумал: «Попробую пробить». Их игрок пытался заблокировать мяч, поэтому я постарался пробить выше. Я знал, что, когда возьмусь за этот мяч, вратарю придется изрядно постараться, чтобы его остановить.

Я на 100% полон энтузиазма. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды меня воодушевляет. Играть вместе с такими футболистами очень приятно".

О Ханси Флике.

«Он топ-тренер и умеет работать с людьми».

Об амбициях «Барсы» в Лиге чемпионов.

«Мы думаем только о победе. Ни о чем другом не думаем. Мы знаем, насколько серьезна конкуренция», — сказал арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард в интервью TNT Sports.